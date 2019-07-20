耀才植耀輝：港股將繼續呆滯　料近期28000至29000點上落

近期港股受到中美貿易影響而反覆不定，全日成交額往往不足700億元，反映大市處於「悶市」。耀才證券（1428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近期因市況不佳，接連有大型新股上市計劃觸礁。現時大市缺乏方向，投資者入市審慎，因而亦拖累新股市場表現。若8月政治氣氛緩和、中美貿易戰向好發展，才能造就好的大市及新股氣氛。

耀才植耀輝：港股短期難擺脫上落市格局

耀才證券研究部總監植耀輝認為，港股短期仍難擺脫上落市格局，特別是中美貿易談判難有共識情況下，恒指短期亦只會於28,000至29,000點上落，大市表現將會呆滯。

板塊方面，依然看好5G板塊表現以及防守性較高股份，如港鐵（0066）及領展（0823）。

耀才證券研究部總監植耀輝認為，現時大市方向仍未明朗。（張浩維攝）

中大莊太量：香港政治局勢不穩 零售旅遊業受損較大

香港中文大學經濟學系副教授莊太量表示，香港經濟上半年增長創新低，中國第二季經濟增長也跌至6.2%，5月再次爆發中美貿易戰，中國下半年經濟增長有機會低見6%，而香港下半年經濟因去年基數較低而有所反彈。

他又指，香港政治局勢不穩，短期會影響旅客數量，零售旅遊行業受損較大，但香港的樓市因爲租務需求較強而有所支持。

萊坊林浩文：下半年樓市將有所回落

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文表示，近月香港樓價重拾升幅，今年上半年累積升幅更達10%。指數升幅比預期為高，反映現時樓市向好。但中美貿易戰和脫歐等因素令樓市存在暗湧，估計下半年樓市將有所回落，但全年計仍升5%。

他亦估計，今年下半年住宅市場仍由一手樓主導，但發展商賣樓策略亦有所改變。不過，他預料政府尋找新土地建房將非常困難，未來土地供應將會減少。