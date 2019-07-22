【元朗黑夜】何君堯荃灣議辦被搗前　急裝閉路電視

有網民號召今日（22日）3時到何君堯荃灣辦事處，《香港01》記者下午2時30分到場時未見辦事處内有人，而當時有工人在辦事處外安裝閉路電視，閉路電視的角度面向辦事處正門。記者聽到該工人正在通話，跟話筒說「位置是否正確，角度對嗎？」。記者隨後詢問在旁的商場保安，保安表示已詢問上級，但上級指沒有受到指示，他指何君堯或已跟更高職級的人士溝通。 辦事處對面的醫務所職員稱今早8時起未見有人進入辦事處，他續指工人正安裝的閉路電視是新增的，而辦事處側門的兩個閉路電視則是兩個月前辦事處遭遭噴黑油後安裝的。

約下午2時45分，已有多名市民在荃豐中心聚集，有女士企圖拍攝在場市民的樣子，遭多名市民包圍且要求刪除照片。中心内多名店鋪見聚集市民衆多陸續落閘關門。

約近下午3時，大批市民到達何君堯辦事處外，高呼「何君堯可恥」，把反對修訂《逃犯條例》及反對「警黑合作」的便利貼及單張張貼在整個辦事處玻璃上。亦有市民朝辦事處招牌噴黑油，及以紙張遮蔽閉路電視。有市民一度衝擊辦事處正門，其他人隨即高叫「唔好整爛嘢」，該人士最後遭現場大量市民勸退，之後有市民在門上掛起印有「鄉黑打人 警政包庇 恐襲平民 天怨人怨」的橫額。期間有示威者不斷查看在場傳媒的記者證，更要求某些記者出示記者證已確認其記者身份。

今日（22日）逾百市民響應網上號召，到何君堯荃灣辦事處外抗議。（盧翊銘攝）

約下午3時25分，有示威者築起傘陣，並不斷朝辦事處扔雞蛋，蛋漿散滿一地。兩分鐘後，現場有人大叫稱有白衣人士出現在南豐中心，示威者叫所有人一起走，辦事處外所有示威者立即撤出荃豐中心外，通往千色匯的行人天橋上。荃豐中心天橋通往旁邊華都中心及荃昌中心的閘門都落閘了。

約下午4時30分，示威者回到辦事處門外，以鐵支及硬物撞擊辦事處玻璃.辦事處3面玻璃在接近下午5時全遭破壞，有示威者進内取走物件，其他示威者以傘陣護送該名人士離開。期後，仍有多名市民聚集在辦事處外，有市民曾往下掉文件。