Facebook傳與監管機構達成私隱和解　涉390億元罰款

《路透社》報道，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）最快在本周，公布與Facebook達成和解協議，有關事件涉及約50億美元（約390億港元）。

七月中旬時，《華爾街日報》引述匿名消息人士報道，FTC在7月12日以3票對2票通過和解協議，了結委員會對Facebook的調查，後者會就2018年用戶數據外泄事件繳付約50億美元罰款，這是FTC有史以來對科技公司發出最大額的罰單。美國司法部會就罰款做最終決定。

Facebook在2018年被揭涉與英國數據公司劍橋分析（Cambridge Analytica）分享用戶資料，FTC隨後調查這一過失是否違反2011年公司與委員會簽署的協議，它要求Fb在與第三方分享用戶數據時，須給予他們非常清晰的通知。

劍橋分析事件中，Facebook承認擅取8,700萬名用戶個人資料，遠多於之前估計的5,000萬。Facebook於2018年3月在數份英、美報章刊登由公司創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）撰寫的道歉信，稱公司保護個人資料不力，「這是違背用家信任」，並對沒能做得更多表示抱歉。