7-11進軍印度　計劃5年開500間　當地原來是「便利店沙漠」

香港便利店「梗有一間在左近」，原來南亞大國印度，便利店並不常見。7-11母企柒和伊控股將與當地大型零售企業未來集團（Future Group）合作，未來3至5年開店超過500間。

零售小店居多 欠缺冷藏設施

《日本經濟新聞》報道，印度本土便利店「24 Seven」最近在首都新德里和附近郊區擴張，但其他地方幾乎沒有便利店。

該國零售市場規模達到70萬億日圓，以家庭式小店居多，這類小店印度名稱為Kirana，主要出售日用品、雜貨，以及可常溫保存的食品，較少有冷藏設備。

重點為商務區與高密度住宅區

報道訪問負責營運7-11營運的Future 7-India Convenience行政總裁Hardeep Singh，他表示可能會選擇在商務區和人口密度的住宅區先行開店，之後再推進至鐵路站。公司預計在2019年底至2020年初，在孟買開第一間店舖。

東京人口有1,380萬，而7-11就有2,750間，如以此比例，估計在孟買可以開店超過500間。

今次合作方為未來集團，是當地營運各種零售店舖的企業，擁有自家物流網絡，今次合作還會討論，建立7-11專用物流基地。

Hardeep Singh希望首先以孟買為落腳點，之後再進入新德里、IT聚集的班加羅爾，以及南部城市清奈等。