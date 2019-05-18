日本7-11將推臨近期限產品優惠　希望減少浪費　助缺人門店一把

在日本電視劇及漫畫不時有這樣的情節，就是在超級市場接近關門前，便會部份生鮮食品減價，一眾精打細算的煮婦或煮夫們，便會伺機出手買入特價產品。可是此情節卻未見在便利店發生，原來便利店是不容許類近的安排。不過隨著當地7-11的新安排，或許等待折口的情節，未來電視劇或漫畫出現。

據《共同社》報道，日本7-Eleven會從今年秋天起，容許2萬家門店實施優惠措施，若顧客購買臨近消費期的食品便可以獲得5%的積分回贈。目的自然是希望減少剩餘商品，以及削減食品廢棄等。

除了日本7-Eleven外，另一間便利店Lawson亦在同日宣布，愛嬡及沖繩的兩個縣的門店，試行類近的積分回贈，更有意在全國推行。

購買接近消費期限產品可獲優惠

7-Eleven會對約500種商品提供優惠，包括飯盒﹑飯團等消費限期僅有數小時至數天的商品，若距離消費限期只剩下4至5小時，便會進行積分回贈。積分可以換成電子貨幣nanaco。至於相關積分回贈，會由總部提供補貼。

nanaco是7-Eleven的母公司7&I控制推出的支付卡，即用戶獲取積分後，可以在7&I旗下的商戶使用。

門店曾考慮推出但不獲總部

既然此措施可以減少浪費，為何當地便利店不及早推出？原來以往亦有便利店推出有關措施，可是7-Eleven總店作出限制；當地公正交易委員會在10年前以違反《反壟斷法》為由，要求整改。

往後就算再有7-Eleven的門店提出對在過期前1小時的食品推出優惠，卻得不到總店批准，惹來門店不滿。

為何在10年後的今日，7-Eleven及Lawson願意作出改變，除了減少浪費，原來是希望對已陷入人手緊絀的加盟店提供支持。