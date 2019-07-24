日本精密製造機器出口中國訂單　6月大減六成

手機是電子零件砌成，那麼電子零件又是怎樣製成？有很多產品都要精密製造機器來生產，而日本的產品製造機器在市場有重要地位。不過，6月日本日本精密製造機器出口中國的訂單，按年大減59.7%。

工業生產需要這些機器，而中國市場佔整體出口額約兩成。根據日本工作機械工業會發表的數據，6月來自中國訂單按年減59.7%至115億日圓，較5月的31.7%跌幅進一步擴大。

生產用機器訂單減少，顯示中國以至全球製造業擴張正在放緩，企業減少設備投資。

中國汽車生產機器訂單 大減76.4%

整體來看，6月總訂單按年減少37.9%至989億日圓，是32個月以來首次跌穿1,000億日圓關口。其中比重較大的外需減少36.4%至612億日圓，內需則減少40.1%至377億日圓。

中國訂單已經連續16個月按年下跌，特別是汽車用製造機器，6月訂單大減76.4%至32億日圓，或是汽車銷量連月大減的影響。

有廠商向《日本經濟新聞》反映：「汽車零部件廠商說一點訂單也沒有，似乎難以決定向哪個國家投資。」

全球貿易放緩，各地製造商亦減少投資。日本工作機械工業會表示，出口歐洲的訂單大減33.4%至142億日圓，出口北美訂單亦減26%至211億日圓。

日本工作機械工業會會長飯村倖生表示：「所有基調都在下行。除非全球形勢的不穩定性消除，否則前景將難以預測。」