利嘉閣：工商舖市道上半年受雙重打擊　大額商廈交投減

利嘉閣（工商鋪）指出，受到中美貿易戰的爆發並進入持久戰，及由修訂《逃犯條例》事件風波影響，打擊本港工商舖市道 ，交投更創下近3年來低迷局面。

利嘉閣（工商鋪）地產 工商部高級營業董事朱亮恆指，工廈買賣市場整體出現回落，惟涉及全幢交投與超細價工廈交投，出現相反走勢。全幢工廈交投在在政府的活化工廈政策帶動而上揚，可是細價工廈市場，交投卻有明顯下降。當中三大傳統工廈區荃灣，葵涌及觀塘表現不不同，前兩者分別跌逾三成， 而觀塘區則逆市增22％，錄得346宗登記。

同時，由於不少企業均採取審慎觀望的策略，連商廈的大額交投亦見明顯減少，當中涉及的金額大瀉近八成。

料元朗事件對區內鋪位租金影響不大

雖然商舖的傳統淡季過去，但受到中美貿易戰及本地各區示威遊行的影響。截至6月30日，店舖物業買賣錄得590宗，較去年下半年下降16％；成交金額則因領展房產基金（0823）出售多個商場而令到金額逆市出現顯著增長31%。

被問到現時新界西北租售情況時，利嘉閣（工商鋪）商舖﹑商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，買賣量及租金均錄得10%及5%升幅，與早年升幅曾高達20至50%有明顯差異。

鄭得明又指，元朗事件並沒有對元朗區鋪位租金有太大影響及指出，現時還選擇在元朗租鋪的都是有實力的企業，中線來看事件對元朗區影響不大。