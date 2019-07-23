【元朗黑夜】日本駐港領事館：香港有無差別暴力攻擊　勿心存僥倖

周日（21日）元朗發生白衣人無差別追打市民事件，日本過去亦曾多次發生無差別攻擊事件。日本駐港總領事館今日（23日）特意就事件發出通告呼籲國民，勿往或會出現危險的地方，不要心存僥倖不會發生意外，小心個人安全。

7月21晚上大批白衣人在元朗站追打市民，市民被打至頭破血流。（香港01記者攝）

前晚（21日）元朗發生襲擊事件，大批不明白衣人士手持藤條、鐵通等武器追打市民，導致至少45人受傷。至昨日（22日）消息滿天，指下午會再有襲擊行動，令元朗、屯門區內多間店鋪提早關門。

日本駐港總領事館今日（23日）就事件透過網站通知國民，呼籲國民勿往或現危險的地方，小心個人安全。

通知指出，「無法確定消息真偽，但有指屯門、元朗、荃灣、馬鞍山等新界地區，會出現無差別的暴力行為。同時該區的店鋪已經提早關門。」呼籲在港的日本國民要注意安全，勿往或會出現危險的地方，不要心存僥倖不會發生意外。

7月21日大批不明白衣人士手持藤條、鐵通等武器在元朗站內追打市民。（香港01記者攝）

日本曾現多宗無差別攻擊事件 「道路魔」形容兇徒

日本自90年代起多次出現無差別攻擊事件，更出現「道路魔」的詞語來形容兇徒，日本人對此感恐懼。今年的1月1日，東京便發生有人故意將車撞向正慶祝新年的民眾，造成9人受傷；去年的6月9日在東京開往大阪的新幹線「希望號」上，有男子持刀追斬乘客，造成一死兩重傷。



香港日本總領事館自 6月11日起，就本港反對《逃犯條例》修訂的社會運動十度發出通告。