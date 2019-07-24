德勤﹕34%家族企業願意放棄家族控制權　原因係......

會計師事務所之一的德勤 ( Deloitte ) 公佈2019全球家族企業調查報告結果。調查的主要目的是了解各家族企業的長短期規劃， 以及它們對公司的持續性發展、傳承及創新的看法。結果顯示，今年家族企業相對去年更著重創新，在眾多維持企業的持續發展元素當中，逾4成受訪企業認為「公司擁有自己的創新能力」是首三位的重要元素，排行第二。而排行第三的元素才是公司的財政狀況，佔32%，顯示企業認為擁有創新能力比財政狀況更有助公司持續發展。另外排行第一的元素是「靈活應對環境轉變」，佔6成。

德勤中國成長企業市場與服務家族辦公室，及家族企業諮詢主管合夥人李文傑表示，家族企業認為隨著經濟轉營，若不創新則會被淘汰。另一方面，創新能為企業帶來新商機，德勤指出，目前不少傳統行業會與網上行業合作，開拓電子商務。

此外，公司以往一般會傾向購買新技術，或委託第三方支援技術，而近年更多公司建立內部創新部門，因它們察覺可從創新過程中發現新的商業模式，也願意把更多資源投放在創新上。

至於傳承方面，調查發現，大部分( 65% ) 家族企業首選把公司傳承予家族成員，只有20%認為可交予專業管理層，但同時有三分一 ( 34% ) 受訪者表示，為了公司的長遠增長，甚至願意放棄家族控制權。

李文傑：中國家族企業陷交棒危機

另一方面，李文傑稱，許多中國家族企業陷交棒危機，傳承方式有別以往及其他國家。由於大部分掌權者的子女都是獨生，若子女不願繼承，不少掌權者會透過合併收購、上市方式把業務賣掉，子女將運用資金開拓新業務，成為「創一代」。 德勤表示，這也是一種傳承家族文化、精神及理念的方式。

中長線規劃方面，中美貿易不明朗，不少企業運用保守的投資策略，謹慎進行收購計劃，國內企業亦減少出外活動。李文傑稱，亞太區公司的規劃主要是針對令財政狀況上升，而外國公司則追求穩定發展，希望下一代有穩定的生活。

大部分家族企業以靈活性及創新維持企業的可持續發展，超過一半公司選擇接受新科技。李文傑透露， 「創一代」的接受能力高，他們思想開放、擁有國際視野，因此視靈活應對決策為持續公司發展的重要一環。

李文傑表示，目前越來越多家族企業會制定家族憲章，及召開家庭會議，以減少家族成員之間的紛爭。 ( 張梓瑩攝 )

越來越多家族企業制定家族憲章

李文傑表示，目前越來越多家族企業會制定家族憲章，及召開家庭會議，以減少家族成員之間的紛爭。憲章內會清楚列明各人的崗位、責任和點選行政總裁的方法等。根據調查，44%受訪企業有制定家族憲章，李文傑指出，制定家族憲章的亞太區企業例子較少，因概念較新，亞太區企業未必能接受。另有8成公司會召開正式或非正式家庭會議，以增加公司透明度及維繫家族成員關係。

李文傑指出， 「創一代」把精力放在業務發展上，未必有時間管理家族財產和個人財富，以及分配家族資源，加上他們較著重私隱，因此近年較多「創一代」會開立家族辦公室，統一管理家族財產、個人財富、家族教育基金和房地產投資等。他表示，以往企業一般由財務總監管理家族辦公室，但目前公司會聘請各種專業人才，把財產管理得更好。

德勤於2019年1月至3月期間訪問了全球790個家族企業，當中1成位於亞太區，包括東南亞及澳洲企業。在受訪家族企業當中，4成傳承超過20至50年，已交棒到第二或第三代。另外，受訪企業均有影響力及控制權，可見調查具代表性。