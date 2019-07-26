Intel料第三季收入達180億美元　CEO﹕中美貿易摩擦惹憂慮

英特爾 ( Intel ) 公布，第二季利潤高於預期，加上收市後公布將以10億元（美元‧下同）把智能手機調制解調器晶片業務的大部分股份出售予蘋果公司 ( Apple ) ，並預計第四季完成交易，刺激收市後延長時段止跌回升5.06%。英特爾行政總裁Bob Swan 相信，表現超出公司預期，主要是因為市場對於大數據與精密計算應用的需求上升，推動該公司數據中心與個人電腦的業務增長。

英特爾第二季收入165億元，下跌2.9%，但較預期的156.7億元高，調整後每股純利1.06元，高於去年的1.04元，及市場預測的89美分。

Bob Swan亦預料，第三季收入約180億元，將高於預期的178.5億元，全年收入估計由690億元升至大約695億元，較預期的685.5億元高。

將專注物業網相關業務

不過，Bob Swan擔心中美貿易問題為公司下半年帶來一些不確定性，或許是因為中國進口的產品面臨進一步關稅提高及形勢如何發展，都有不為人知之處。

英特爾表示，由於市場對於物聯網設備到自駕車等的需求持續上升，公司計劃把手機晶片出售予蘋果後，繼續專注在物聯網事業上，包括電腦晶片與數據中心等。