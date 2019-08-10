【財經點睛】日本鰻魚苗捕撈量減　價格5年倍升　鰻魚飯成天價？

鰻魚飯好好食，不過有沒有發覺愈來愈貴？而平日吃的鰻魚又是甚麼地方出產？日本鰻魚苗捕撈量在今個捕魚期僅有3.7噸，是2003年有紀錄以來最低。

只撈到3.7噸魚苗 僅及高峰期的13%

《共同社》引述水產廳和日本鰻魚捕撈業人士指出，去年11月至今年5月的漁期，日本全國陷入嚴重魚荒，只及2006年最高峰27.5噸的13%。

與外國相比，中國及其他地方的捕撈量持平，只有日本嚴重魚荒，暫時未知原因。

而由於產量減少，水產廳數據顯示，日本鰻魚苗價格5年上升約1倍。

日本鰻魚減產，大家會想起市面平價鰻魚主要由中國供貨。《日本經濟新聞》指出，過去中國鰻魚主要向日本出口，但現時出口地已增加至50多個，日本只佔總出口量約一半。

中國2018年蒲燒鰻魚出口有4萬噸，對日本的出口量為2萬噸，與2017年持平。

日本捕撈到的鰻魚苗只有3.7噸，預料市面的鰻魚供應將會不足，相關食品價格可能高企。（視覺中國）

「香港產」鰻魚苗？ 本港並無捕撈

鰻魚主要是在海中捕撈鰻魚苗，養大再出售。《共同社》引述數據指出，鰻魚苗進口量升至史上第二高的11.5噸，全部都是「香港產」鰻魚苗。

報道指出，香港並不捕撈鰻魚苗，這些「香港產」鰻魚苗實際捕撈地點不明，有可能涉及走私，佔今季放入日本養殖池總量的75%。

有專家及環保團體認為，這些「香港產」鰻魚苗或是從禁止出口的台灣等地走私過去日本。

歐洲警方則指出，去年秋季以來扣押的歐洲鰻魚苗達到1,500萬條，偷捕和走私情況正在增加，部份可能經中國養殖池進入日本市場。

日本人夏天愛吃鰻魚補身。（視覺中國）

日本已成功培殖鰻魚 惟暫以捕撈為主

日本鰻魚是在關島附近的馬里安納水域產卵，半歲大的魚苗會游到東南亞沿海，這時候就會被捕撈回去養殖。相關捕撈配額與跨國合作，一直停滯不前。

捕撈魚苗是現時最主要的方法，原因是鰻魚很難從魚卵開始孵化。2010年日本研究室已在成功培養，實現完全養殖。

《華盛頓公約》締約國會議將於8月在日內瓦舉行，屆時會討論保護鰻魚資料的措施。水產廳稱，如果再不解決鰻魚資源及貿易問題，可能會出現連蒲燒鰻魚等產品都無法進出口的情況。