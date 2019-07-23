中國仍未有「水果自由」　6月鴨梨價格按年飆升1.6倍

今年上半年，中國消費者最常說的是「水果自由」，原因是價格太貴，不能「自由地買」。

6種水果價格 按月仍漲11.1%

農業農村部舉行新聞發布會，簡介上半年重點農產品市場運行形勢。農業農村部市場與經濟信息司司長唐珂表示，6月重點監察6種水果，包括富士蘋果、鴨梨、西瓜、香蕉、菠蘿和巨峰葡萄，平均價格是每斤8.39元人民幣，按月上漲11.1%，升幅較5月收窄8個百份點，按年亦大升51.7%。

富士蘋果價格 按年勁升1倍

由於是按年比較，因此主要在秋季收成的鴨梨，價格其實不太受季節性因素影響。鴨梨價格按年勁升165.5%，主要在山東出產的富士蘋果，按年亦升106.2%。

唐珂指出，近月內地水果價格高企，主要是由於蘋果、梨的主要產區，2018年春季遇冷，令兩種水果大幅減產。今年春季荔枝亦減產，令整體水果供應商緊張。

水果價格按年大升，消費者需要支付更高價格才可以消費。（視覺中國）

「西瓜救市」 夏季水果價格料降

他表示：「近期隨着西瓜、甜瓜（即哈密瓜）、桃等季時令水果上市，水果市場供給總量充足、品種多樣，價格漲勢趨緩，後期有望步入季節性下行走勢。」

進入夏季，西瓜價格按月明顯下降，6月平均批發價為每公斤3.28元，按月大跌29.5%，但按年仍勁升26.2%。

豬肉價格按年升29.8% 料持續上揚

其他農產品價格亦上漲，6月蔬菜平均批發價格為每公斤3.83元，按月跌7%，但按年仍高10.7%。仍受非洲豬瘟影響的豬肉，平均批發價格則為21.59元，按月上升4.7%，按年上升29.8%。

唐珂表示，去年10月母豬存欄按年減少5.9%，今年6月更按年大減26.7%。由於豬隻出欄需時10個月，去年10月產能下降，開始影響6至7月的生豬供應，因此價格將持續上漲。