特朗普下令美國向WTO就發展中國家地位改革　官媒：故技重施

美國總統特朗普指示美國貿易代表「使用一切手段」，確保向世界貿易組織（WTO）施壓，對「發展中國家地位」規則進行改革。官方媒體《人民日報》稱，故伎重演不得人心。

《每日經濟新聞》報道，特朗普簽署的備忘錄中還給出「最後通牒」：如果WTO在90天內沒有實質性的改革進展，美國就要單方面採取行動，不承認一些國家的發展中國家地位。

另外，特朗普在備忘錄中「點名」新加坡、韓國等富裕經濟體利用發展中國家身份獲取好處。白宮備忘錄寫道，「WTO區分發達國家和發展中國家的二分法原則已經過時，這使得一些WTO成員國在國際貿易中獲得了不公平的優勢。」

近三分之二的WTO成員將自己定為發展中國家，享受特殊待遇，其中很多是「名不副實」的。例如，按購買力平價計算的人均國內生產總值衡量，世界上10個最富有的經濟體中有多個目前取得了發展中國家地位。墨西哥、韓國和土耳其等G20集團和經合組織成員國也獲得了發展中國家地位。備忘錄甚至還稱，自2001年加入WTO以來，中國一直堅持認為它是一個發展中國家，因此有權靈活利用任何世貿組織規則。美國從未接受過中國對發展中國家地位的主張，而且幾乎所有當前的經濟指標都顯示了中國的實力。

對此《人民日報》昨日發表「鐘聲」的文章，題目是《故技重演不得人心》。文章說，在第十二輪中美經貿高級別磋商舉行之際，美方又玩起了威脅施壓的老把戲。文章指出，包括中國在內的發展中成員通過融入多邊貿易體制，實現了經濟社會發展，但依然是發展中成員，依然需要必要的靈活性和政策空間。發展中成員和發達成員之間存在全方位的發展差距，這是當今世界的客觀現實。但美國一些人根本無視這些事實、邏輯、規則，在他們的眼中就只有一條：只要於我有利，管他洪水滔天。所以，大約2/3的世貿組織成員享受發展中成員特殊與差別待遇，便成了他們的眼中釘、心中痛。