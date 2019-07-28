美國針對中國等國施壓WTO 新加坡發聲

特朗普政府7月26日指責中國、新加坡等國利用發展中國家地位獲得不公平優勢，要求世界貿易組織在90天內改革規則。對此，新加坡給出回應。

特朗普政府曾多次批評世界貿易組織規則對美國不公平。（Getty）

綜合媒體7月27日報道，新加坡貿工部7月27日在回應媒體有關美國總統特朗普（Donald Trump）要求世界貿易組織（WTO）改革的詢問時表示，新加坡雖在世界貿易組織具有「發展中國家」地位，但並未在談判協議中，利用世貿組織特殊和差別待遇（SDT）所提供的靈活性獲得不公平優勢。新加坡支持更新世貿組織規則，以確保世貿組織能繼續與時俱進。

新加坡貿工部表示：「新加坡完全支持更新世貿組織規則的重要性，以確保世貿組織維持其相關性。目前，我們也是商討加強和更新世貿組織規則的主要合作伙伴之一。我們在世貿組織電子商務聯合聲明倡議中，扮演了共同召集人角色，就是一個例子。」

美國總統特朗普7月26日在傳達給美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的備忘錄表示，要求「使用一切可能的手段」，令世貿組織防止一些經濟實力已不需要優惠待遇的國家和地區，自稱為發展中經濟體。

特朗普還恫言，如果世界貿易組織不在90天內改革其規則，美國將不承認包括中國、新加坡在世貿組織的特殊「發展中國家」地位。

對於特朗普政府的施壓舉動，有專家分析指出，WTO改變規則是「出了名的困難」，要求所有164個成員達成一致，特朗普此舉「象徵意義大於實質意義」。

彭博社援引分析人士稱，目前尚不清楚美國擁有何種權力來施加任何改變，甚至將其作為徵收關税或實施其他「補救」措施的理由，因為WTO做出決定需要得到成員的一致同意，而這長期以來一直是改革該組織的爭論焦點。

路透社稱，如果特朗普政府遵循備忘錄中概述的做法，停止某些國家的發展中經濟體待遇，那這很可能是實質上無視WTO某些規則的又一舉措。

彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩（Chad Bown）指出，目前不清楚美國未來可能會採取什麼措施，不過美國政府可能正在為有朝一日「撤退」做準備。