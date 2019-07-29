星展香港：貿易相關貸款放慢　料全年貸款錄單位數增長

星展香港上半年貸款額增長6%，表現優於同業。星展香港指出，上半年增長強勁主要由於基數較低，惟貿易戰已令貿易相關貸款在第2季增長放慢，料受貿易戰不明朗因素影響，今年貸款增長將放緩至5至6%，拉長到2020年影響較大。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生指，內地放鬆銀根，中資企業在國內的融資環境改善，加上中美貿易戰導致人民幣匯率受壓，中資對海外非人民幣貸款需求減少，預計下半年貸款增長或進一步放緩，但補充這是整體的業界現象。

但他指，仍見到有中資企業透過香港融資進行海外併購，亦有港資發展商發展地產項目，支持貸款需求。

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生（圖右）指，中資對海外非人民幣貸款需求減少，預計下半年貸款增長或進一步放緩，但補充這是整體的業界現象。（區嘉俊攝）

料香港跟隨美國減息機會微

美國聯儲局很大機會本月底減息，星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊指，美國經濟數據反映當地經濟非太差，故外圍認為聯儲局是作「保險式減息」，該行則預期7月和9月將各減息25點子，本港跟減機會則較微。

她認為，雖然美國可能減息，因預期將有大型新股來港上市，相信本港銀行同業拆息（Hibor）第3季仍會持續高企，料到第4季才稍為回落。

張建生補充，過去聯儲局多次加息，但本港只加息一次，幅度為12.5點子。縱使港美息相關，但非必須直接跟隨，故相信美國減息，不會對香港帶來很大減息壓力。他又指出目前港息仍處偏低水平，料本港今年減息機會不大。

另外，就本港反修例示威浪潮未緩和，張建生指，不評論政治事件及客戶資金動向，惟未特別見星展開戶人數有所增加，整體來說，旅遊和零售業會有所影響，但只屬一般性。