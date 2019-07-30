Facebook警告：Libra或「永不見天日」　稱要成功推出須各方合作

臉書（Facebook）在最新季度報告中提醒投資者，雖然公司期待2020年推出數字貨幣Libra，但一系列因素可能阻礙這一切的發生。在報告的風險部分，Facebook表示自從6月宣佈將推出Libra以來，公司已意識到來自立法者和監管者的嚴力阻攔。

Facebook在文件中說，「Libra吸引到了許多司法管轄區內政府和監管機構的嚴格審查。」

Facebook還在文件上提到，「此外，市場對於這類貨幣的接受程度存有重大不確定性，因此無法保證Libra 或其相關產品與服務能及時提供，也可能根本無法提供。我們過去在數位貨幣或區塊鏈技術上沒有顯著的經驗，這可能對我們成功開發、行銷這類產品與服務的能力有不利的影響。」

自Facebook於6月披露Libra和Calibra的計劃以來，就受到各界批評。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）和聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）均曾發表對Libra的擔憂，就連法國財長Bruno Le Maire和歐洲央行執行委員會成員Benoit Coeure也提出了類似的觀點。

Facebook發言人7月29日向媒體表示，在產品推出之前的這段期間，公司將會與有關各方全力合作。他說，「我們知道，推出 Libra是一趟漫長的旅程，我們無法獨自完成。Libra要能成功推出，與監管單位、決策者和各方專家的合作至關重要，這是臉書和Libra Association成員非常早期就公佈計劃的主因。」