港燈中期少賺近28%至7.09億元　每合訂單位分派15.94仙

港燈（2638）公布截至今年6月底止中期業績，股份合訂單位持有人應佔溢利為7.09億元，按年跌27.8%。

公司指出收入為50.03億元，按年跌8.3%。在新一份《管理計劃協議》下電力公司的准許利潤回報率下調20%。可供分派收入按年跌20%至14.08億元，將會悉數分派予合訂單位持有人；每合訂單位可獲中期派發15.94港仙，按年跌2成。

港燈指出期內除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為32.87億元，按年跌13.7%。

售電量按年下跌1.1%

相對去年5月份破紀錄高溫，今年上半年天氣較為溫和，售電量因此較去年同期減少1.1%。受惠於上半年燃料成本下降，6月份淨電費較今年1月份低3.3%。

稱5年內作266億元投資

港燈指出展開2019至2023年度發展計劃下的多項措施，將於這5年間投資共266億元以加強發電﹑輸配電和顧客服務的基建設施，有關項目將大幅提升港燈的燃氣發電容量，並促進智能電網發展。

稱推進新燃氣機組工程

港燈指出在年內餘下時間，首要工作是要穩妥地完成其中一台新燃氣聯合循環發電機組L10所有施工、測試及投產的工序，確保機組可在2020年1月投入運作。

此外，公司亦全速進行L11和L12兩台新機組，以及海上液化天然氣接收站的工程，務求順利如期落成。

展望將來，公司將繼續推出智能電表及投資合適的新科技，以助達至《香港氣候行動藍圖 2030+》釐定的目標。隨著轉型所需的基礎建設和資產陸續建立，港燈可為股份合訂單位持有人締造長遠價值。