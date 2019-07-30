中國人最鍾愛投資的海外房地產市場　日本排第二　呢個國家為榜首

泰國媒體指，儘管泰銖對人民幣陞值，中美貿易爭端也存在不可預測性，但中國投資者仍在繼續購買泰國房產。

泰國《曼谷郵報》引述地產代理業人士對中國購房者（海外購房意向）的調查顯示，最受歡迎的國家是泰國，其次是日本。一位業內高管表示，日本尤其是東京對中國購房者很有吸引力，因為東京將在2020年舉辦夏季奧運會。

報道引述曼谷地產代理高管指出，儘管目前存在一些不利氛圍，但泰國房產仍對中國購房客頗具吸引力。「關鍵因素是友好的當地人和（發達的）旅遊業」，他說。中國買家2019年一季度對泰國房產的咨詢量是2018年同期的4倍，其中85%咨詢價格在800萬泰銖以下的房產。

不過，中國買家依然相對保守，大多數仍然專注於傳統目的地：曼谷、芭提雅和清邁最受歡迎；蘇梅島和甲米島的買家也越來越多。一個地方如果與中國開通航線，擁有美麗的海灘，有吸引人的新公寓項目，且價格合適，那麼就能夠吸引中國購房者。

未來幾年，選擇前往泰國過退休生活的中國人數量或許相當可觀。到2030年，中國將有3.4億60歲及以上人口。這相當於泰國總人口的5倍多，而大多數中國人在四﹑五十歲時就開始規劃退休生活並為之投資。