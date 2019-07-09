內媒報道稱「80後」無養老金可領　人社部：對制度理解不到位

內媒《華夏時報》周一（8日）發表文章，引述社科院報告指，內地養老金結餘或將在2035年耗盡，「80後」可能成為無養老金可領的第一代。 對此，人社部有關司室負責人表示，這是對養老保險制度理解不到位，該部對於化解未來的支付風險有所準備，可以保證制度的可持續發展。

人社部指，完全能夠保證養老金的長期按時足額發放。（視覺中國）

上述傳媒文章指，未來30年間，內地城鎮企業職工基本養老保險基金當期結餘在勉強維持幾年的正數後，便會開始加速跳水，赤字規模愈來愈大，累計結餘到2035年就將耗盡。若按照退休年齡60歲計算，到2035年，最早一批「80後」亦只有55歲，還沒有到達退休年齡。

人社部有關司室負責人對此指出，中央高度重視養老保險可持續發展問題，未雨綢繆，已經制定了一系列積極的、綜合的、科學的應對措施，完全能夠保證養老金的長期按時足額發放，完全能夠保證制度的健康平穩運行。

這位負責人還表示，在今年人社部一季度新聞發布會上，人社部養老保險司司長聶明雋針對養老保險制度的可持續發展問題已有明確解釋。聶明雋當時介紹，國家從本世紀初建立戰略儲備基金，通過採取多種措施，基金規模不斷擴大；各級財政對基本養老保險的資金投入亦逐年增加。

聶明雋還說，養老保險其他改革正在穩步推進，制度內在的激勵約束機制正在進一步健全，人社部將會同有關部門採取綜合措施，積極穩妥地開展養老保險基金投資營運，加大基金中央調劑力度，不斷提高統籌層次，加強基金監管等。

（新京報）