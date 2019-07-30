【逃犯條例】摩通﹕示威致投資者憂慮樓市前景　關注運動何時完結

香港政府提出「逃犯條例」修訂，引發社會爭議，並連續多個星期的周末﹑日發生示威及爆發社會衝擊。摩根大通發表報告，事件已引投資者高度關注，對樓市感到憂慮；又指出透過接觸到的投資者，了解到投資者最關注三大問題，分別為在可見將來事件是否有明顯緩和跡象﹑運動會在何時及如何解決，政府會有何行動及中央政府會否積極介入。

惟從周一港澳辦記者會，並無表明中央政府會積極介入。

摩通又指出，半數可接觸到的投資者認為，隨著抗爭者感到疲倦及9月暑假後，形勢將轉趨平靜，並認為若政府無採取行動，社會分裂及示威成為常態，或促使資金外流。

會德豐及新世界為行業首選

摩通又指出市場人士正關注近期香港示威或影響住宅市場需求，可是土地延遲供應對樓價可以帶來支持，從7月份推出的3個新盤均售罄已反映此情況。

該行指出會德豐（0020）及新世界發展（0017）為香港地產行業首選，予「跑贏大市」評級，目標價為62.7元及14.4元。

雖然近期領展房產基金（0823）股價大幅下調，但該行認為投資者正靜待吼低吸納機會，又指出領展盈利具能見度及回購執行力出色，相信投資者會予領展溢價，又認為當股息回報率達5厘時，投資價值便會顯現，目標價為108.6元。