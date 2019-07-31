傳中國代表團下月到訪阿根廷　首次商議豆粕交易

中美貿易戰持續，促使中國擴大豆粕進口選擇範圍。《路透》報道，中國代表團將於下月前往阿根廷考察豆粕壓榨企業，這次是中國貿易工作組首次專門到訪阿根廷商議豆粕交易。阿根廷20年來一直試圖進入中國大豆市場，今次訪問可能是北京政府開放市場的關鍵一步。

報道引述阿根廷穀物出口商協會( CIARA-CEC ) 總裁Gustavo Idigoras 表示，中國海關檢查人員將於下月18日抵達，開始為期兩周的行程，訪問8家公司的壓榨工廠。阿根廷農業部官員Santiago del Solar指出，阿根廷迎來中國官員的訪問是實現向中國出口豆粕目標的一部分。

這次中國訪問的8家公司包括邦吉(Bunge)、Vicentin、Molinos Agro、路易達孚(Louis Dreyfus)和嘉吉(Cargill)等。

以往只入口完粒大豆

中國為全球最大的豆粕消費國，主要用作滿足其龐大的養豬產業的需求。阿根廷是全球頭號豆粕出口國，多年來一直爭取打入中國市場，但中國為了保護自己的壓榨產業，一直抵制開放市場。

中國傳統上為保護國內的大豆壓榨產業，只進口生大豆，然後在國內壓榨成豆油和飼料用豆粕，如交易成功，這將是中國首次允許入口已加工製成的豆粕。