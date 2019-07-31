第二季香港經濟增長預估只有0.6%　進出口明顯轉弱

中美貿易戰前景未明，加上《逃犯條例》修訂引發連日示威衝突，本港經濟前景續受困擾。

政府統計處公布，第二季香港本地生產總值預估按年只增長0.6%，與第一季相同，主要是投資開支及對外需求疲弱所致。

私人消費開支增長1.2%，較第一季的0.4%稍為加快。

根據統計處5月公布，本港首季GDP按年增長僅0.6%，為2009年第三季以來近10年最差，惟政府仍維持本港全年經濟增長預測2至3%不變，全年通脹預測亦維持在2.5%。

固定資本形成總額 按年大跌12.1%

政府費開支按年增長4%，較第一季上升4.5%稍為放緩。

固定資本形成總額則按年大跌12.1%，較第一季跌幅7%明顯放大。

貨品出口大跌5.4% 進口亦跌7%

貨品出口總額按年跌幅擴大至5.4%，首季為下跌3.7%。貨品進口按年跌7%，首季跌4.2%。

服務輸出按年上升0.2%，較第一季的上升0.8%放慢。服務輸入上升1.7%，較第一季下跌1.5%有改善。

經季節性調整，第二季本地生產總值按季下跌0.3%。

第二季本地私人消費開支按年增長1.2%，但固定資本投資大跌12.1%。（路透社）

政府：亞洲區製造業和貿易活動進一步受挫

政府發言人表示，根據預先估計數字，2019年第二季整體經濟表現欠佳，本地生產總值按年實質僅輕微增長0.6%。外部需求進一步減弱，內部需求維持疲軟。

受環球經濟增長減慢和中美在貿易爭議及科技範疇的摩擦影響，亞洲區內製造業和貿易活動進一步受挫，第二季香港整體貨物出口跌幅擴大。服務輸出也只錄得些微增長。由於環球經濟下行風險增加，加上其他不利因素，本地經濟氣氛明顯減弱，私人消費開支只錄得輕微增長，整體投資開支持續下滑。

政府會密切注視情況。2019年第二季本地生產總值的修訂數字及更詳細的統計數字，將會在2019年8月16日公布。