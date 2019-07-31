保監局提高保險中介學歷要求　9月起新代理須獲DSE五科合格

保險業監管局將於9月接手保險中介人的規管工作，當局今日就保險中介「適當人選」的準則發表諮詢總結，規定日後新持牌的保險代理須於香港中學文憑試（DSE）獲得至少5科合格，惟現職中介人可獲一定豁免及過渡安排。

局方指，大部分回應均支持提高保險中介人的學歷要求，故此決定日後新持牌人士須於DSE五科達到2級或以上成績，包括中文或英文，以及數學。至於新的保險代理機構及經紀公司，其負責人則須擁有學士學位及所需經驗。此外，建議中有關保險代理機構及經紀公司的組織勝任能力規定，亦獲廣泛支持。

根據當局資料，目前保險中介人的最低學歷要求為完成中五課程，該項規定訂立於20年前，且多年來未經檢討。

最低持續培訓時數增至15小時

局方同時就中介人的持續專業培訓要求發表諮詢總結，並指回應普遍贊同將最低持續專業培訓時數，從每年10小時增至15小時，當中3小時為「道德或規例」課程，以及有關接納電子學習課程的建議。保監局表示，除新的最低持續專業培訓時數要求於2021年8月1日生效外，兩份指引將於新保險中介監管制度於今年9月23日實施時生效。

保監局早前公布，根據過渡安排，所有於9月23日前獲有效登記的保險中介人，將在3年內繼續被視為持牌人士，而現時或曾為保險中介人並已有15年行業經驗者，以及保險代理機構的負責人或保險經紀的行政總裁，將獲豁免最新的學歷要求。此外，現時3間自律規管機構截至當日仍未解決的投訴及違規個案，局方將按照舊有規則處理，即新制度下的要求將不具追溯力。