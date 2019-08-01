渣打中期法定稅前溢利逾24億美元　按年升近3%　中期息7美仙升17%

渣打集團（2888）公布截至今年6月底止中期業績，除稅前法定溢利為24.14億（美元‧下同），按年增2.9%；經稅前基本溢利為26億元，按年11%。該行派中期息7仙，增加17%。

該行指出母公司股東應佔溢利為14.77億元，按年減少5.3%。

期內信貸減值減少13%至2.54億元，該行指出整體資產質素按年有改善。

料2021年有形股東權益回報增至逾10%

渣打行政總裁溫拓思指出，今年上半年在財務表現及策略性重點工作均取得良好進展，按固定匯率計基準計算，收入增長4%，溢利增加13%。他指出該行致力發展及擴大創新業務模式及規模，支持與客戶共同成長。

溫拓思指出，該行今日作出投資會為未來開拓更多選擇路向，又指出對有關正在創造的機遇感到相當雀躍。

溫拓思指出，今年上半年有形股東權益回報率提升0.88個百分點至8.4%，有信心於2021年時，全年有形股東權益回報提升至超過10%。

至於回購計劃進展情況，截至7月26日累計回購並註銷股份總值7.4億元。

在今年上半年該行經營收入按年增加1%至77億元，若按固定匯率基準計算則增加4%；按呈報及固定匯率基準計算，正收入對成本增長差為4%。

該行在今年上半年，經營支出減少3%至50億元，若以固定匯率基礎計算則持平。

淨利息收入按年增6%

在今年上半年該行經營收入按年增加1%至77億元，若按固定匯率基準計算則增加4%；按呈報及固定匯率基準計算，正收入對成本增長差為4%。

其中淨利息收入為46.43億元，按年增加6%，淨息差為1.59厘，按年持平；不過其他收入卻下跌6%至30.53億元。

該行在今年上半年，經營支出減少3%至50億元，若以固定匯率基礎計算則持平。

普通股權一級資本比率為13.5%，處於13至14%目標範圍的中間值。