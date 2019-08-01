美銀美林看淡今年香港經濟前景　大削GDP增幅預測至0.8%

政府昨日已公布截至今年6月底止第二季經濟增長，按年增幅為0.6%，按季更收縮0.3%。在政府公布相關經濟數據後，先後有大行發出報告，下調今年香港經濟預測。其中美銀美林預料今年全年增長只有0.8%，原來預期增幅為2.2%；並且將明年增長預測由2.7%降至0.7%。

該行原來預期在今年第二季，經濟增長幅度為1.5%，結果遠遜預期。美銀美林指出與出口由首季下跌3.7%，擴大至季內的5.4%。同時本地需求﹑內地貿易轉弱﹑美中之間的貿易協議前景仍存有不確定性，均促使未來數個月經濟增長仍放緩。

美銀美林今年第二季香港增長幅度遠遜預期，又指出自今年6月初起連續8周爆發大型示威事件，對本地旅遊﹑零售銷售，以致樓市均有影響。該行預期本港經濟在今年第三季仍然疲弱，並相信會看到更多不利經濟的影響。

花旗調低今年香港增長預測至1.5%

花旗亦看淡香港經濟前景，降全年增長預測，由1.8%降至1.5%。該行明言中美貿易爭議存不確定性，若局勢再次升溫，對經濟帶來額外下行風險。

該行認為近期發生的社會事件，加上人民幣疲弱，將會影響內地旅客訪港消費的意欲；又指出如香港續陷於緊張局勢，將拖累投資者情緒。

此外，滙豐銀行亞太區顧問梁兆基早前曾指，受中美貿易戰拖拉及反全球化影響，料香港下半年經濟會持續低迷，預期今年經濟增長可能低至1%。