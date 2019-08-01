長實中期少賺39%至逾151億元　派中期息0.52元　增10.6%

長實集團（1113）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利為151.28億元，按年跌38.9%，重估及出售投資物業前溢利為140.45億元，按年升16.4%，派中期息0.52元，升10.6%。

長實指出，包括攤佔合營企業上半年已確認物業銷售收入為192.32億元，包括來自君柏﹑海之總﹑海之總‧愛炫美及My Central的住宅單位銷售。以及內地及英國住宅物業銷售。

期內已簽署物業買賣合約金額超過100億元，又指出位於黃竹坑﹑屯門小秀及油塘之新增物業發展項目均如期發展。

公司指出，期內物業租金務收入為37.56億元，按年減少3.2%。

飛機租賃業務溢利貢獻為7.17億元

至於基建及實用資產業務方面，來自CK Williams溢利貢獻為8.16億元，當中包括澳洲配電﹑輸氣及配氣，以及為當地偏遠地區客戶提供發電方案。德國ista及加拿大Reliance Home Comfort則分別帶來8.56億元及5億元溢利貢獻。基建業務經濟收益帶來3.7億元溢利貢獻。

飛機租賃業務猜來7.17億元溢利貢獻，按年增加為20.3%。

房屋政策仍主導樓市發展

主席李澤鉅指出，中美貿易會談方針已定，惟條款細則有待繼續磋商及確定，而英國能否按序完成脫歐進程仍存在變數，環球政經形勢預料將複雜多變，為宏觀經營環球帶來更多挑戰，全球經濟放緩，香港經濟亦難免受影響，須審慎應對。

他又指出外貿環境的多變局面對內地出口增長有所影響，縱然在各種壓力之下，上半年經濟仍錄得6.3%的實質增長。內地持續推動經濟高質量發展，加強供給結構性改革，堅持穩中求進。一帶一路之經濟合作，配合大灣區發展，料為香港帶來更多商機。

李澤鉅表示本地樓市縱使面對國際政經變化及其他難以預計的因素，地產市場仍屬穩定，惟環球市場變化及政府相關房屋政策繼續主導市場發展。公司不同物業項目正在規劃及進行，將會帶來收益貢獻，並將繼續尋求合適機遇，以不同形式投資，強化物業發展組合。