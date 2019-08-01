渣打料下半年香港業務淨息差收窄　全年貸款或錄低單位數增長

渣打公布中期業績，除稅前法定溢利為24.14億元（美元‧下同），按年增2.9%，而香港繼續是集團最大的盈利來源，除稅前基本溢利上升5%至8.72億元。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，預計下半年本港淨息差將進一步受壓，而全年貸款亦可能僅得低單位數增長。

料美國年內再減息一次

美國聯儲局昨晚宣布減息0.25厘，為美國10年來首度減息。禤惠儀出席記者會時指，預料聯儲局將於年內再減息一次，雖不意味美國已進入減息周期，但仍對本港息口造成壓力，估計香港業務下半年的淨息差將會收窄。但她未有透露渣打香港上半年淨息差數字，而集團整體淨息差為1.59厘，按年持平。

禤惠儀又指，本港上半年經濟增長放緩，而且外圍充斥不明朗因素，投資者避險情緒升溫，風險胃納有所下降，估計全年香港區貸款僅錄得低單位數增長。

禤惠儀指，本港經增增長放緩，投資者的避險情緒明顯升溫。（李澤彤攝）

回購股份計劃或第三季完成

此外，渣打早前公布總值10億元的股份回購計劃，該行截至上周五（7月26日）已收購並註銷價值7.4億元的股份，佔整個回購計劃的3分之2。集團主席韋浩思（José Vinals）表示，預期計劃最快於第三季完成，至於日後會否推出第二輪股份回購，則需視乎資本水平及潛在的投資機會而定。

渣打大中華及北亞地區行政總裁洪丕正補充，集團的普通股權一級資本比率（CET1）目標設於13%至14%，若比率超出該區間，以回購方式回饋股東是一可行選項，但目前來說仍是言之過早。根據集團中期報告，其普通股權一級資本比率現為13.5%。

對於渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）因薪酬水平備受股東批評，韋浩思回應指，董事會正就此與不同股東商討，及後將會公布決定。