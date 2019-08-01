李澤鉅﹕長實致力增加經常性收入　社會事件對酒店業務影響不大

香港自今年6月初起，連多個星期發生遊行及示威等事件。長實集團（1113）主席李澤鉅於業績分析員會議內指出，公司旗下酒店並非處於相關地區，加上不少為回頭客，亦有部份租住時間達數個月，相信短期內不會對旗下酒店業務帶來太大影響。

在談及樓市時，他指出目前不少買家正處於觀望態度，認為若非緊急需要，不會貿然入市。不過香港曾經歷相似事件，相信很快會過去。

李澤鉅又指出，本港物業發展業務仍是公司重要業務，但業務屬周期性，所以會致力增加經常性收入，讓業務發展更穩定之餘，亦有提高派息機會。

業務分佈多國可平衡風險

他亦表示公司會繼續留意在內地的投資機會，同時亦無特別偏好英國或任何一個國家，公司會專注於每個項目的內部回報率。公司在不同國家或有業務，相信可以平衡風險。

他又指出公司一直把握新機會，強調並非是房地產信託基金，亦非公用事業公司；可是現金流既支持派息，亦可以為公司收購新項目帶來支持。

地產銷售業務以外年度化現金流180億元

長實管理層在分析員會議指出，集團地產銷售業務以外的固定現金流年度化計算超過180億元。

集團上半年度地產銷售業務以外的固定現金流為78.85億元， 加上投資於匯賢產業信託（87001）、置富產業信託（0778）及泓富產業信託（0808）收取之現金分派、飛機租賃業務的飛機折舊金額、以及酒店及服務套房業務的折舊金額，總計約93億元，年度化計算超過180億元，相當於每股港幣4.8元的現金流；對比每股港幣0.52元的中期股息，每股港幣4.8元的現金流提供了充裕的派息基礎。