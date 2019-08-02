【遭Emerson狙擊】南方能源發澄清公告兼復牌　午後股價瀉九成

日前遭到沽空機構Emerson Analytics狙擊的南方能源（1573），在中午收市後發出澄清公告，回應對方指斥，兼指出在下午1時復牌。

復牌後股價即大瀉逾究成，最新報0.92元，跌90.5%，成交額為2,610萬元。

日前Emerson Analtyics指斥南方能源虛增5倍等情況，公司指出無煙煤屬於大宗商品，市場價格非常透明，又指出對方在報告提及的比對公司，與南方能源作比較是不恰當，因為熱值及含硫量，供應的細分市場不同，市場定價亦不同。

對於從企業信用信息公示統統（ECTS）獲得的資料，與南方能源在2016年至2018年期年報內提及的財務資料不匹配。公司指出按規定企業是有權不予公至提交ECTS備案的財務資訊，而公司屬下子公司貴州優能礦業，在ECTS備案中均選擇不予公示該等財務資訊。

明言不容忍惡意中傷

Emerson Analytics於報告內指出，南方能源去年實際產量只為公司報告的數量三分一。南方能源指出，對方不當依賴未經核實的資料，又指出公司嚴格控制銷售流程，以確保實際產出的準備性。

公司指出不會容忍基於一己私利，而對公司作出惡意中傷，敗壞公司名聲及業務前景。若對公司﹑股東及投資者造成任何重大損失，將保留所有權利，在適當或有需要情況下以法律或任何其他途徑來維護自身權利。

公司又指出會繼續加強企業管治，並盡力提升公司透明度，並對未來充滿信心。