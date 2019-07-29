南方能源午後停牌　沽空機構稱虛增收入5倍　認為要除牌

財經快訊
撰文：
最後更新日期：

再有中資企業遭到沽空機構狙擊。沽空機構Emerson Analytics發出報告，在貴州從事生產無煙煤的南方能源（1573），指斥公司收入虛增5倍，又指出公司應要除牌。面對狙擊南方能源半日跌2.2%，報9.73元並為1個月低位。在中午12時55分發出公告，指出從今午1時起停牌。

報告指出南方能源基本上所有業務，均由旗下的貴州優能集團進行，貴州優能的財務情況等同於公司財務情況。可是從國家工商總局（SAIC）的企業信用資訊系統（ECIS）資料顯示，貴州優能在2016及2017年，只佔公司在披露收入的12%及21%。

報告又指出去年進行實地考察後，發現公司旗下3個礦場產量只為其報告產量的三分一，其中羅州更是表現最失色，並且在去年8月時已關閉，去年實際產量僅為其報告產量的5%。Emerson Analytics又指出，在2016年時羅州礦場仍在興建，並無生產。1但是南方能源卻指出羅州礦場在當年三個礦場中表現最佳。

Emerson Analytics於報告內指出，南方能源在招股書內指出從2013至2015年，6大客戶佔其收入約75%，可是從ECIS資料顯示，其中4名客戶只帶來少量收入，餘下2名客戶在2017及2018年已停止營運，並且一向無買入無煙煤。整體而言對有關客戶銷售，只佔其報告的銷量16%。

【渾水出擊】安踏再次遭沽空機構狙擊　股價曾大挫8.7%
波司登再度反擊沽空機構　重申誇大純利指控不符事實
【逃犯條例】曾狙擊長和　沽空機構GMT憂報告成引渡藉口或撤離港
沽空機構香櫞再提上訴　法庭駁回
Beyond Meat遭沽空機構狙擊　曾大挫7%
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。