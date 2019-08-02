施永青：聯儲局減息　未見對香港樓市帶來太多好處

中原集團主席兼總裁施永青出席電台節目時表示，雖然美國聯儲局減息，但整體而言對投資者情緒及市場心態的影響都不大。施永青表示，現時港元拆息（Hibor）都是位於高位，反映出香港跟隨美國減息的機會都不高，亦看不出有走資的可能。整體來說，今次的減息對香港樓市帶來的好處並不多。

不過，美國聯儲局表示將暫停縮表，加上歐洲方面又有可能會繼續放水給市場，資金會較以往寬鬆，相信資金會流入資產市場，對樓市有利。

施永青：近期樓市交投減半，樓價早已脫節

被問到每個星期出現的遊行示威活動，有沒有對樓市造成影響時，他表示縱使樓價未見有減價的跡象，可是近期成交量減半，又指出市場上剛性需求屬民生需求，所以仍然有發揮空間，投資需求卻減少。

另一方面施永青亦指出，未見銀行有明顯指引指暫停對細單位批出樓按，不過樓價較高的樓盤或可能不會批出足額成數，又強調銀行間的按揭生意仍然有競爭的空間。他指，目前樓價早已與購買力脫節。走勢亦由社會上小數人的取態決定。目前主要掌握樓價走勢者，為社會上收入最高的10%﹑其為過去量寬的受益者。

此外他指出香港增加樓宇供應，不一定要透過開闢土地，可透過城市重新規劃，改變地積比率，並舉例指，如將九龍塘的地積比率由0.6倍增加至6倍，樓宇供應已即時有增加。