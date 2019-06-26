【專訪】施永青談招標賣樓　低層同戶型或貴過高層　買家遷怒代理

近年有發展商以招標形式賣新樓，同時以大幅折扣及回贈優惠吸引消費者，但成交時就無將回贈條款寫入合約，被批造成資訊不透明，或令買家高估樓價。 對於這些爭議，中原地產主席施永青直言，發展商應該將所有回贈條款寫入買賣合約，並認為政府應作適當規管，「你要照顧消費者的權益，就要靠政府的監管立法，而非靠發展商良心發現」。

施永青表示，雖然近期社會普遍批評發展商以招標形式賣樓，他認為發展商有權選擇手中物業的出售方式。（王海圖攝）

「回贈的條款都會在買賣合約中寫出吧，沒寫的嗎？」中原地產主席施永青接受訪問時，即場除下眼鏡仔細翻閱一份今年4月簽訂的買賣合約，但最後都是「搵唔到」巨額回贈的金額及條款。他表示，發展商和買家簽訂買賣合約時，理應將所有回贈條款寫入。

不知無回贈條款 施：政府應規管合約

「消費者有權要求發展商列出來，」施表示，「你覺得哪裡不妥當，就讓地政總署以後要求他們加入這些（回贈）條款才批，不是好難做的事。」他分析，消費者當然希望資訊透明，但發展商不會從消費者角度思考問題，難以主動改變。

揭招標亂象 「出了價還讓你加多口」

印花稅回贈、會員現金回贈、付清樓價又有回贈……名目繁多的回贈優惠，如今常被發展商用來推銷招標樓盤。施分析，發展商在收到買家標書之後，會綜合參考買家出價和選擇的的回贈項目，「個買家要求的回贈少，發展商才會賣給他」。

施批評，上述售樓方法非「均真招標」，因真正招標應對所有人的條件都會相同，「那些（送）不同回贈的（方式）不是招標，是以招標測試多少人喜歡這個單位，肯出多少價格，知道之後再逐個去議價」。

他認為，若規則是簡單的價高者得，招標賣樓並無不妥，惟非每個發展商都可自律，往往「出了價還要讓你加多口」。

施永青認為，香港房屋供應嚴重不足，導致買家不得不接受不夠理想的賣樓方式，要從根本上解決問題，需政府增加土地供應。（資料圖片 / 林振東攝）

招標銷售現價格亂象 施：令中介難做

雖不反對發展商招標賣細價樓，施亦坦言，招標方式有時會令地產中介感到尷尬，比如一個7樓單位以820萬賣出，而之後發售15樓同戶型單位時，若競爭無早前激烈，可能810萬就可買到，「下面7樓的人就覺得我咪好蠢好唔抵，就覺得施生你害死我了，我話我真係計唔到。」

賺錢是天職 「你猜你能令發展商轉性？」

「招標當然不透明啦，招標目的就是賣貴點。」談及招標賣樓透明度不足爭議，施直言，香港是資本主義社會，賣家擁有以自己方式出售資產的權力，而買家之所以要接受不夠理想的售樓手法，究其原因還是房屋供應不足，買家的選擇不多。

「發展商不是負責房屋政策，它是商人來的，做生意當然想賺錢和賺得愈多愈好，你猜你能令發展商轉性嗎？」施永青笑言。

施永青笑言，發展商招標賣樓有時確實令地產代理有些尷尬，因為中標價格「真係計唔到」。（資料圖片）

《香港01》早前揭發，部分發展商近年以招標形式出售樓盤，同時用高額回贈優惠吸客，金額可高達樓價25%，實際成交價錢遠遠低於合約價。但合約中就無顯示實際成交價錢，亦無列出相關回贈優惠。立法會議員譚文豪批評，此舉會造成市場混亂，屬托市行為。