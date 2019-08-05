社會氣氛緊張　十大屋苑本周末僅錄2宗成交　連續兩周低位徘徊

中原地產十大屋苑本周末僅錄得2宗成交，較上周上升1宗或100%。本周末8個屋苑錄零成交，只有太古城及黃埔花園錄得1宗交投。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，社會運動遍布各區，買家入市態度猶豫，令二手成交量收窄，十大屋苑成交量連續2周低位徘徊。

一手市場方面，過去2日錄得過百宗一手成交，反映市場剛性需求強，發展商提供高成數按揭助上車下，一手新盤需求有支持。美國剛落實減息0.25厘，對樓市屬利好消息，相信待社會氣氛好轉後，買家將重拾入市信心。

代理︰社會運動影響，二手氣氛淡靜

中原地產太古城金星閣分行副區域營業董事張光耀表示，太古城錄得8月首宗成交。市場成交單位為太古城太湖閣高層H室，實用面積583平方呎，2房間隔，景觀開揚。業主以1,093萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,748元。原業主於2001年以239萬元買入單位，持貨18年，帳面獲利854萬元，單位升值3.6倍。

另外，中原地產黃埔第二分行副分區營業經理王子健表示，社會運動影響，二手氣氛淡靜，成交步伐放慢。市場成交單位為黃埔花園9期1座高層G室，實用面積696平方呎，三房間隔，望內街景。業主以1,160萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,667元。