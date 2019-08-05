【中美貿易戰】花旗指貿戰升溫　搬遷智能手機生產線相當困難

花旗集團發表報告，指出中美貿易戰升溫，會令手機、電腦供應鏈加速重組。

花旗表示，手機及電腦供應鏈一直找新的生產基地，進度緩慢但預期未來會加速。產業報告顯示，部份公司已經準備數條生產線並試行營運，預期未來一兩季內可以投產。

報告指出，要搬遷智能手機生產線相當困難，尤其是iPhone，因為生產線程序和零件組成、管理都很複雜。

花旗表示，未來企業生產基地會由分散轉為集中，為成本效應管理帶來挑戰。如果要銷往美國的筆記簿型電腦（notebook），預計Dell會利用仁寶的越南廠房產能和緯創菲律賓產能。

分散生產毛利管理更顯重要

至於惠普電腦將運用廣達在台灣廠房，及英業達在台灣及東南亞產能。

至於宏碁及華碩則尋求在台灣及東南亞生產的可能。

報告又指出緯創及鴻海有意在印度生產iPhone，規模仍較細，又指出趨勢產生分散，所以效益及毛利管理更顯重要。

料第三季產能利用率較高

至於為避免9月被提高關稅，預料8月筆記本型電腦（notebook）可能出現加快出貨，而iPhone生產亦有機會加快，所以生產線使用率在今年第三季會較預期理想。

該行建議能快速因應大環境變動，並能更緊密與客戶結合的廠商，包括台達電﹑英業達及信邦。