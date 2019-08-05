人民幣破7　專家﹕人行冀人民幣保持彈性　料容忍度較以往高

人民幣離岸價在今早9時16分左右跌破7關口；，在岸人民幣兌美元匯率也跌破7關口。為何人民幣突然大跌？

《21世紀經濟報導》報道，今早人民幣兌美元中間價跌破6.9關口，為2018年12月以來首次。「短期內人民幣匯率低迷的情況可能會持續一會兒，但中期來看，還是會回歸基本面保持穩定。」東方證券首席經濟學家邵宇表示，「此外還要看人民銀行態度，要不要呵護、怎麼呵護，目前來看人行對人民幣態度是希望保持彈性，可能容忍度會高一些。」



自2015年811匯改以來，人民幣匯率經歷了多次即將「破7」的敏感時刻，但最後都在6.96關口止跌回升，如2016年12月底，在岸人民幣兌美元匯率最高報6.9633。值得注意的是，在2016年12月28日深夜11時左右，彭博交易系統曾顯示匯率破7，但很快人行便出來闢謠，《彭博》也稱7其為錯誤資料，市場虛驚一場。

而2018年4月後，人民幣匯率也是一路下跌，到了10月底，在岸人民幣兌美元匯率最高報6.9771，但隨著當時國際緊張局勢的回暖，匯率再度回升。



「突然破7也是出乎市場意料，我們以為還會拉鋸一段時間。離岸市場和在岸市場是聯動的，猜測這可能也和近期離岸市場的一些狀況有關，被抓住了沽空機會。但人民幣匯率還是施行有管理的浮動匯率體制，監管部門對匯率的態度很重要，目前大家都在等待人行態度。」北京地區某基金外匯交易經理表示。人行隨即也快速表態稱，人民幣匯率完全能夠在合理均衡水準上保持基本穩定。