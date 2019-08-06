【中美貿易戰】經濟學家：衝突升級是貿易版「世界末日」

隨著中美貿易爭端達到另一個層次並打擊金融市場，從長期來看，受創更深的可能是過去四分之一世紀左右發展起來的全球化趨勢。

台灣《鉅亨網》今日報道，Capital Economics集團首席經濟學家Neil Shearing表示，這股趨勢威脅著相互關聯的全球經濟的根本變革。

他指出，美國總統特朗普（Donald Trump）上周宣佈對所有中國進口產品加征關稅的舉動雖不讓人感到意外，但它帶來的廣泛影響，可能暫時無法完全解析。

Shearing在給客戶的報告中說，「整件事的背景浮現一個更基本的問題：我們可能正在目睹全球化的結束。」

7月31日，中美兩國談判代表在上海舉行會談。（路透）

他說，「若真如此，過去20年來全球經濟的明顯特徵，商品、服務、資本和人民的跨境流動的快速成長可能即將逆轉，宏觀經濟層面的影響將遠遠超出針鋒相對的關稅爭議。」

Shearing指稱全球情況更加惡化的影響包括：二戰結束以來規範國際貿易的「以遵守規則為基礎制度的解體」，以及美國和中國各自製定自有標準、技術平台和支付系統的全球經濟潛在「巴爾幹化」。

他寫道，「要確切地說事件將會如何發展還為時過早，但這引發了過去一年中美貿易戰的升級，這是個不祥之兆。我們可能正在目睹世界末日。」