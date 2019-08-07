亞馬遜谷歌蘋果語音助手「竊聽」風暴發酵　歐美多國調查

美國科技巨頭在智慧音箱上廣泛應用的人工智慧語音助手，涉及的「竊聽風雲」，正引發歐美監管部門介入調查。

綜合媒體報導，美國和歐洲的監管機構和立法機構正在對谷歌、蘋果和亞馬遜進行調查，審核上述三家公司是否涉嫌侵犯用戶隱私，聘用專員聽取使用者使用電子助手時發出的指令。



據美國《財富》雜誌報導，蘋果和谷歌公司已於近日叫停了人工審核錄音的計劃。此前，德國資料保護機構對蘋果和谷歌曾發起調查。而亞馬遜也於8月2日修改了相關條例，允許使用者關閉人工聽取錄音的功能。在歐洲地區，愛爾蘭和英國的相關監管機構目前也在調查這些科技巨頭是否違反了歐洲的隱私法律法規。

美科技巨頭利用語音助手涉嫌侵犯用戶隱私。（視覺中國）





英國資訊管理委員會（ICO）發言人表示，「我們已經瞭解到和語音助手相關的隱私問題，並正在瞭解相關的資訊。」 英國資訊管理委員會是英國負責資料安全保護的機構，其發言人還稱，「為了查明全部事實，和任何可能侵犯英國居民的風險」，會將相關問題與歐洲的資料保護機構進行討論。



據彭博社的報導，亞馬遜在全球有一個數千人的團隊，以提高軟體水準為由，聽取使用者向語音助手Alexa發出的所有指令的錄音。該團隊除了聽取錄音外，還會謄寫錄音內容。但報導指出，部分員工聽取的錄音內容裡會涉及使用者的個人隱私，例如用戶的姓名和住址。



之後亞馬遜和對該計劃熟悉的人員表示，只有小部分的錄音會被人工聽取。除了亞馬遜的Alexa，彭博社還稱，蘋果的Siri團隊和谷歌助手團隊，都採取了類似的人工聽取。



監督蘋果和谷歌在歐洲業務的愛爾蘭監管機構表示，它正與兩家公司進行洽談，以獲得關於語音助手的進一步資訊。愛爾蘭監管機構的發言人說：「我們將做出評估，並公開結論。我們注意到，蘋果和谷歌已經停止了對使用者錄音人工聽取的計劃。谷歌在7月中旬停止該計劃，而蘋果公司在最近也叫停了該計劃。」