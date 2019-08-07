恒生鄭慧敏料美國年底前再減息一次　香港銀行或不跟隨

恒生銀行（0011）周一（5日）公布中期業績，期內股東應得溢利為136.56億元，按年增加8%。恒生銀行副董事兼行政總裁鄭慧敏表示，預期美國年內將再減息一次，全年合共減息50點子，但相信本港銀行不會跟隨。對於下半年淨息差走勢，她認為淨息差不僅受港元拆息（Hibor），亦受包括行業競爭、經營策略等牽動，難以評估具體走向。

年初至今香港暫無走資迹象

本港第二季本地生產總值（GDP）按年增長僅0.6%，按季更倒退0.3%。鄭慧敏坦言，下半年銀行業經營環境變數頗大，該行預料香港全年GDP僅得約1%至1.5%增長，較之前預測調低。雖然近日本港政治風波不斷，但她指出暫時未見走資迹象，開設美元戶口的數目亦無明顯提升。她續指，該行計劃以多元化產品應對不利市況，例如保險產品上半年銷售不俗，消費者對年金等退休產品開始廣受大眾接受，成為該行保險業務的一大動力。

對於母公司滙豐控股（0005）擬進行全球裁員以減省成本，鄭慧敏表示恒生暫無裁員計劃，年初至今亦不斷增聘前線員工及IT人員，以滿足業務發展所需。

鄭慧敏坦言，下半年本港經營環境的挑戰頗大，但該行仍會繼續增聘人手。（資料圖片）

冀融合線上線下銀行服務

金管局今年起共批出8個虛擬銀行牌照，最快於9月起提供服務。鄭慧敏指出，無論市場競爭環境如何，該行的方針是將線上線下服務融合，向客戶提供網上銀行、實體分行、電話銀行等多渠道服務。她透露，恒生旗下手機App活躍用戶去年錄得4成增長，而過去2年該行於資訊科技的投資額亦錄雙位數字增長，但暫時無意申請牌照虛擬銀行牌照。

此外，國務院2月公布粵港澳大灣區規劃綱要，鄭慧敏稱，恒生的策略是成為中港聯動銀行，期望為兩地客戶提供跨境銀行服務。她又指，恒生中國有4成員工駐守大灣區，區內有分行及服務覆蓋。