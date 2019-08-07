中國鐵塔上半年多賺1.1倍　EBITDA增長33%為市場預測上限

撰文：區嘉俊
最後更新日期：
中國鐵塔（0788）公布，上半年淨利潤25.48億元（人民幣．下同），按年升1.1倍，接近市場預測下限。早前6間券商預測鐵塔純利介乎25億至34.68億元，中位數26.24億元。期內，每股盈利0.0145元，不派中期息。
公司指，2019年上半年保持穩健增長，實現營業收入379.8億元，按年增長7.5%。經營效益穩步提升，EBITDA達到278.15億元，按年增長33%。早前，7間券商預測鐵塔上半年EBITDA介乎222億至278.19億元。
上半年自由現金流118.92億元人幣
公司現金流水平穩定提升，上半年實現經營活動現金流207.98億元，投入資本開支89.06億元，自由現金流達到118.92億元。截至2019年6月30日，公司總資產達到3,363.28億元，帶息負債為1,205.36億元，淨債務槓桿率39.4%。
非塔類業務收入佔營業收入比重達到5.7%，較上年同期提升2.1個百分點。截至2019年6月30日，公司塔類站址數195.4萬個，同比增長4%；塔類租戶數308.2萬個，同比增長11.8%；塔類站均租戶數從2018年底的1.55提升到1.58，整體共享水平進一步提升。
上半年，來自三家運營商的新增租戶共享滿足比例超過80%。運營商塔類租戶淨增9.4萬戶，達到293.1萬戶。塔類業務實現收入人民幣358.08億元，同比增長5.1%。