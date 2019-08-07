迪士尼推出「三合一」串流影音平台組合　連Disney+月費過百元

迪士尼（Dinsey）準備在串流平台上分一杯羹，計劃在年底推出自家平台Disney+。集團執行長勞勃·艾格（Bob Iger）日前在投資者電話會議上宣布，將於11月12日同步推出串流服務的組合，包括Disney+、Hulu及ESPN+，月費為12.99元（美元‧下同）（約102港元）。

Disney+旗下有《Marvel》電影、《Pixar》、《星戰》系列及《阿森一族》等獨家內容，迪士尼早前稱，今年11月12日會率先在美國啟用，明年再在歐、亞等地上架，月費為6.99元。而組合內的Hulu有大熱劇集《使女的故事》，連廣告月費為5.99元。至於運動串流平台ESPN+則有美國職棒、美國足球大聯盟及大滿貫網球等賽事收看，月費為4.99元。是次整合三個平台可反映迪士尼搶佔電視平台市佔率的決心。

不過，根據集團最新季報，第三季純利大跌39.6%至17.6億元；收入則升32.9%至202.45億元，差過市場預期。其中，公司直接面向消費者和國際部門虧損5.53億元，按年擴大2.29倍，主要受整合Hulu及就Disney+及ESPN+串流服務影響。迪士尼管理層在會議上指，預計Disney+於最初幾年會虧蝕，但目標是2024 年開始錄得盈餘。