新債王岡拉克唱好黃金　稱更多債券孳息率處負數　金價將持續攀升

環球資產市場近日的主題之一是避險，適逢亞洲區內三間央行宣布減息，提高黃金的吸引力，現貨金已突破每盎司1,500元（美元‧下同）關口，再創逾6年新高。在金價拾級而上之際，基金經理明言看好金價前景。

黃金成為基金經理偏好的資產，橋水創辦人達利奧（Ray Dailo）便在日前表示看好黃金。有新債王之稱的DoubleLine Capital行政總裁岡拉克（Jeffrey Gundlach），直言進入負利率的債券數量增加，金價便可以持續上揚。

看淡股市稱已陷熊市

早於去年已唱好黃金的岡拉克接受《Yahoo Finance》訪問時指出，目前已有1.5萬億元債券處於負利率區域，相信未來會更多債券孳息率出現負利率，更預期美國國債最終亦會落入負利率區域。

美國2年期國債孳息率為1.6厘，10年期國債孳息率為1.73厘。

在談及金價上揚時，他指出此情況不難理解，因為投資者希望轉持有較債券回報理想的資產。在去年6月時，他曾表示若金價處於1,200元時便會吸納黃金，在去年9月11日時，則指出金價處於值得吸納水平。在今年6月時，重申持有黃金長倉。

不過他對股市看法較淡，指出縱使個別指數近期創下新高，可是全球股市在去年1月下旬已見頂，目前處於熊市；又指出全球經濟數據在去年1月時已見頂，全球同步擴張情況已消失。