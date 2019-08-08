佐丹奴上半年少賺36.6%　展望香港零售業持續因社會動盪而惡化

佐丹奴國際（0709）公布6月底止中期業績，純利較去年同期減少36.6%，至1.61億元，主要由於銷售額減少及採納新財務報告準則所致，撇除採納新會計準則，純利將減少28%，至1.83億元。集團每股盈利10.2港仙，宣派中期息10.2港仙。

上半年，集團銷售額為25.42億元，較去年同期的28.60億元減少11.1%，毛利率持平於59.3%。集團可比較門市銷售額跌8.6%，可比較門市毛利跌8.9%。

實體店銷售額跌近9%

實體店銷售額錄得8.9%之跌幅，對加盟商之批發銷售額減退20.8%，部分由於該等市場經濟狀況疲弱及於艱難時期對信貸政策收緊所致。核心佐丹奴產品佔總品牌銷售額的85.2%。於動蕩的宏觀經濟環境中，所有產品都經歷不同程度的銷售額減少，高檔女裝品牌Giordano Ladies之銷售額輕微減少2.7%，主要於大中華地區。亞太其他地區錄得銷售額增長，集團指，將繼續於此地區擴展。

截至6月底，集團現金及銀行結存（扣除銀行貸款後）為10.26億元，去年同期為12.24億元。

集團指，進入2019年下半年，全球正感受著世界兩大經濟體之間的貿易戰所帶來的衝擊，並對大中華地區的消費意欲造成負面影響。此外，香港疲弱的零售業持續因社會動盪而惡化。全球經濟環境變得越來越不明朗，世界各地均出現經濟放緩的跡象。

存貨對成本流轉日數按年增15日

公司指，中美貿易糾紛及異常的暖冬對銷售額產生不利影響。該等因素尤其影響大中華地區，其銷售額減少17.3%。

由於銷售額下降及冬季結轉的庫存較高，存貨對成本流轉日數按年增加15日至92日。截至6月底，存貨增加5.4%至5.26億元，增加主要包括冬季庫存，並將於本年再度推出。

集團電子商務產生的收入為1.32億元，減少19%，電子商務佔銷售額5.2%。公司指，線上競爭激烈，特別是第三方平台，經營成本上漲使情況進一步惡化。管理層維持以改善產品組合，及繼續於亞太其他地區市場擴展電子商務，以鞏固電子商務業務。