耀才葉茂林：示威活動對生意影響微 　料恒指年內最低跌至24000點

美國總統特朗普上周表示，向額外3,000億美元中國貨品加徵10%關稅，使中美關係再度緊張。耀才證券（1428）主席兼執行董事葉茂林認為，本港受外圍及本地因素影響，一方面美國透過貿易戰打壓中國，另一方面本港示威運動持續，短時間內不會平息，雖然香港社會環境動盪，但有內地作靠山，經濟不會太差，希望政府跟年輕人一人讓一步。

葉茂林指，中美貿易戰短時間內不能解決，預計恒指今年最低跌至24000點左右，樓價今年將會下跌10至20%，待社會及市場氣氛緩和，市民可考慮入市「執平野」。對於有網民發起抵制TVB廣告，他說自己談經濟、不談政治；會繼續為股東爭取最大回報。

（左二）耀才證券主席助理葉頴恩、（左三）耀才證券主席兼執行董事葉茂林。（鄺月婷攝）

示威對生意影響微乎其微

目前耀才證券有95%生意是經網上交易，只有5%是地舖，葉茂林稱示威對公司生意影響微乎其微，但對做地舖生意的零售業則影響較大。耀才證券主席助理葉頴恩補充道，儘管本港經濟不穩，惟部門不會裁員，公司仍有不少空缺，會積極招聘員工來應付公司發展。

葉茂林指本港示威活動愈早平息，公司便能愈早尋覓新店店址，到未曾開店的民生區吸納新客，例如公司把九龍城分店關掉，改到黃大仙區開店。不過，公司因覺得客戶使用網上平台較為方便，故暫未考慮在大灣區開店，只靠網上服務進軍內地。

被問及交棒計劃，葉茂林讚揚女兒葉頴恩表現一百分，但目前股市變化大，要給更多時間讓她學習，希望3年內可交棒給女兒。