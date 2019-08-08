阿里創業者基金夥滙豐搞創業比賽　首次於8個城市舉辦

阿里巴巴集團創立的非牟利項目阿里巴巴香港創業者基金公布，滙豐將成為第三屆JUMPSTARTER 2020創業盛典的冠名贊助商，並將首次於8個城市舉辦環球創業比賽。

阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，亞洲尖端科技市場正蓬勃發展。區內人口超過45億，讓年輕企業家發揮創意與想像，提供龐大的發展空間，很高興能藉着香港的策略性定位，為參與JUMPSTARTER的初創企業提供跳板，幫助他們獲取成功關鍵的人才、機會及資金。

滙豐香港區行政總裁施穎茵則稱，香港是國際金融和貿易中心，除了擁有國際級教育機構和專業服務，也是超過2,600家初創企業的基地，提供超過9,500個就業機會。多年來，滙豐致力成為中小企可信賴的夥伴，至今初創企業已經佔新開立商業戶口超過八成。不僅看到初創企業創造的價值和經濟潛力，日後他們更有機會發展成規模龐大的「獨角獸」，對社會產生更大的影響力。

JUMPSTARTER 2020將在香港、深圳、上海、北京、吉隆坡、倫敦、三藩市灣區和多倫多舉辦一系列創業比賽，JUMPSTARTER會撥出500萬美元投資資金，並將提供總計10萬美元的現金獎予總決賽的5位優勝者。決賽將於明年2月11至12日在香港舉行。上一屆JUMPSTARTER活動吸引了超過10,000名與會者，並接到來自全球35個國家和地區的600份商業計劃書。