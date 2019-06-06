創投基金限制多　韓國大學生創業比率僅為中國一成

近年中、美多個國家，有不少大學生創業，當中部份更成為「獨角獸」企業，即成立10年之內，估值超過10億美元的公司。然而，韓國的創業風氣卻一直落後。

中國大學生創業率8% 韓國0.8%

《韓聯社》引述韓國貿易協會國際貿易研究院的《韓中大學生創業生態圈比較研究》，指出2018年中國大學畢業生創業率為8%，但韓國僅0.8%。截至今年1月，全球310間獨角獸之中，中國有80間，韓國只有6間。

中國大學生創業風氣旺盛，有意創業的中國大學生有89.8%，而韓國僅17.4%。

中國基金由民間集資 韓國由政府主導

報告指出導致中韓有如此大的分別，其中之一是創投基金的性質有差異。中國主要透過民間合作的方式積極籌募創業基金，而韓國大學生創業基金有75%來自政府母基金，難以自主投資。

而基金運作亦有差異。中國大學教育資助委員會，為基金與大學生項目對接。而韓國創業扶持項目，則根據預算由創業支援團、創業教育中心等機構個別運作，難以統一提供資助。

在這情況之下，韓國創業難，導致大學生難以踏出創業第一步，偏好穩定工作。

韓國有必要加強培養初創企業，因初創企業是創造就業的核心動力。韓國開研究院2017年的調查結果，2012至2014年新增29萬個就業崗位之中，有24萬個就源自初創企業。