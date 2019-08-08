港鐵CEO﹕面對40年來最艱鉅挑戰　社會現況或影響業務

港鐵（0066）行政總裁金澤培在中期業績記者會表示，社會情況可能令市民出行和消費意欲受到影響，對業務或多或少會有影響，會密切留意和監察情況。他坦言現時面臨的挑戰是前所未有，屬營運40年以來最艱鉅。

至於沙中線分段開通對成本和收入都會有所改變，需進一步分析才知道。

問到如何重建港鐵聲譽，金澤培指，政府同意港鐵實行適當措施，推進沙中線工作，港鐵公司有決心和誠意，首先撥備20億元以推進沙中線工作，希望通過分段開通，之後全線開通，為市民開通安全和可靠的鐵路服務。就英國西南部鐵路專營權協議的虧損性合約撥備4.36億元，他指，4.36億元是該項目中最大可能的損失，已經全數撥備，目前正與英國政府就合約安排談判。

票價方面，他指票價調整機制是獨立透明，與綜合消費物價指數和運輸業名義工資指數相關，港鐵會根據機制運作，並提供票價優惠。

港鐵行政總裁金澤培（圖中）表示，港鐵會根據票價調整機制運作，並提供票價優惠。（高仲明攝）

2.1萬單位未來幾年陸續入賬

港鐵物業總監鄧智輝補充，自6月以來有不少大型活動，對市民消費意欲「唔多唔少有影響」，雖暫未有數據，但認為港鐵商場靠近民生，料影響輕微。

他又指，未來6個月會因應市場情況，推出日出康城第12期及黃竹坑站第4期項目，目前港鐵擁有及與合作商發展項目有2.1萬個單位未完成，即未拿到入伙紙，未來幾年，這一批單位會陸續落成和入賬。