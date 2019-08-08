中移動料今年5G投資額達240億人民幣　擬設5萬基站

中國移動（0941）公布上半年業績，期內股東應佔利潤按年下跌14.6%至560.6億元（人民幣‧下同），為2002年以來最大幅度中期盈利倒退。集團董事長楊杰於績後記者會上表示，計劃今年內設置5萬個5G基站，預料5G相關投資額達到240億元。

年內5G覆蓋50內地城市

楊杰指，集團預算於今年全年在50個內地城市設立5G基站，並計劃明年將5G服務覆蓋內地所有地級以上城市。但他預計，今年包含5G在內的總資本開支亦不會超過去年的1,660億元，而即使5G市場將於明年起進入投資高峰期，預期資本開支亦不會大幅增加。

中移動於6月獲內地批出5G商用牌照，集團副總經理簡勤表示，已向客戶推出5G的體驗計劃，但仍在研討具體計費方案，相信可於9月公布詳情。

中移動多名管理層均有出席記者會，圖左二為董事長楊杰。﹙文顥宗攝﹚

擬穩定派息回饋投資者

集團同時公布派發中期股息每股1.527港元，但業績報告對派息政策的描述，由過往的「穩定派息率」改為「穩定派息」。集團副總經理兼財務總監董昕解釋，採用積極字眼是反映公司對投資者負責，未來會繼續循各方面因素考慮派息水平。

對於中移動的國際化戰略，集團首席執行官李躍透露，管理層已完成相關的頂層設計，將加快海外業務拓展，期望3年內將國際收入佔比提升至5%，並於5年後將比重增至一成。