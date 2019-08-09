委內瑞拉與中國合資石油企業啟動增產計劃

委內瑞拉總統馬杜羅當地時間8月8日表示，該國國有石油公司與中國一家石油公司的合資公司將加大產油量，而目前美方正在對委內瑞拉展開進一步圍堵。

據英國路透社當地時間8月8日報道，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）當天表示，委內瑞拉國有石油公司（PDVSA）的一家子公司與中國石油天然氣集團公司的合資公司Sinovensa將在該國奧里諾科地區生產重質原油，並且將產能從當前的11萬桶/日提高至16.5萬桶/日。

此外PDVSA方面還發表了一份聲明稱，該增長項目的第二階段將使產能提高到23萬/日。

對此報道指出，重質原油可與輕質原油混成成為中質油並且這種混合原油在亞洲市場中比較受歡迎，而目前美國總統特朗普（Donald Trump）已經阻止委內瑞拉向美國市場銷售原油。

據了解，在當地時間8月6日在秘魯首都利馬召開的「委內瑞拉國際民主會議」上，美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）警告中國和俄羅斯勿繼續支持馬杜羅政權，否則任何實體、政府、公司和個人將面臨被制裁。

但是該會議並沒有邀請委內瑞安政府以及該國反對派領導人瓜伊多（Juan Guaido），並且中國、俄羅斯以及土耳其也沒有派代表出席。

對此中國外交部發言人華春瑩在8月7日表示，美方有關言行是對委內瑞拉內政的粗暴干涉並且嚴重違反國際關係基本準則，中方對此堅決反對，而事實已經反覆證明，制裁無助於解決委內瑞拉內部問題，中方堅信，未來無論形勢如何變化，中委合作都會正常地開展下去。