中國高官訪問伊朗　德黑蘭呼籲北京購買更多石油

伊朗副總統在會見到訪的中國政府高官時表示，德黑蘭希望中國等其他友好國家積極購買伊朗石油。

2019年5月起，美國全面禁止任何國家購買伊朗石油。（Reuters）

據伊朗SHANA通訊社報道稱，伊朗副總統賈漢吉里（Eshaq Jahangiri）當地時間7月29日在會見中共中央對外聯絡部部長宋濤時表示：「儘管受到外部限制，我們希望中國和其他友好國家能購買更多的伊朗石油和天然氣，因為德黑蘭擁有世界上這些原材料的最大儲備」。

賈漢吉里還補充説，伊朗準備通過巴基斯坦的中轉管道向中國出售天然氣。

賈漢吉里説：「美國認為有可能使伊朗的石油貿易為零，但我們看到，在美國實行禁運一年後，伊朗的經濟形勢仍然可以接受。」他説，迫切需要「建立德黑蘭與北京之間的貿易結算金融機制」。為此，伊朗很快將派代表團赴華談判。

美國自2019年5月全面禁止任何國家購買伊朗石油，但有數據顯示，中國國營石油公司雖然停止購買伊朗原油，但伊朗原油仍繼續運往中國的港口。

據英國路透社報道，根據路孚特（Refinitiv）石油研究所的分析，今年6月，中國的天津港和錦州港，一共卸下67萬噸伊朗原油，日均進口量約16.3萬桶；今年7月，錦州港和惠州港，一共卸下43萬噸伊朗原油。

報道指出，所有卸油的船隻皆由伊朗國家油輪公司所運營。目前還不清楚誰是這些原油的擁有者，也不清楚是否已安排買家。

路透也援引中國海關總署公佈的數據指出，在美國自今年5月終止伊朗石油進口的豁免之後，6月從伊朗運往中國的原油為85.5638萬噸，日均進口量約20.8205萬桶，較5月大為減少。5月的日均進口量為25.4016萬桶。

今年上半年，中國從伊朗進口的原油較2018年同期下降了30%，至1,100萬噸，日均進口量約44.7327萬桶。