周小川：貿易戰影響　資產配置會有明顯扭曲

人行前行長、中國金融學會會長周小川認為，美國開始打貿易戰以後，使用關稅以及其它的壁壘。現在看起來不僅限於貿易，後面還有很多其它方面的考慮，包括政治、軍事、價值觀、科技等等各個方面，這一過程有可能具有長期性。

周小川於中國黑龍江伊春市舉辦的「四十人論壇」上表示，從全球的角度來看，資源配置會有巨大的扭曲或者說是明顯的扭曲，可能要在扭曲的條件下考慮中國的應對策略，包括考慮對外開放的策略。

周小川稱，儘管不希望看到貿易戰，但是如果有人針對中國做出關稅壁壘或者其它方面的行動，中國也要進行反向的制裁，這個是不可避免的。這些做法也會對國際以及中國國內自身的開放程度和市場在資源配置中所起的作用產生重大的影響。

他指出，可能未來會生存在一種市場存在扭曲的狀況下。除了貿易戰，第二個市場扭曲的出現跟現代科技的發展，也就是跟金融科技的發展有聯係。第三個變化就是以美國為首的採用以貨幣為基礎的經濟制裁的做法，涉及到對俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等等。

他們之所以可以這樣做，是基於他們對儲備貨幣、對全球貿易投資交易貨幣，也就是對美元的控制，而且未來可能會有新的一些做法，對全球交易貨幣進行控制。